Джаред Лето, Лана Дель Рей, Ферги и Билли Айлиш на открытии выставки LACMA

Послезавтра в Музее искусств Лос-Анджелеса LACMA откроется выставка под названием “Художники, вдохновленные музыкой: переосмысление Interscope” (Artists Inspired By Music: Interscope Reimagined). Она посвящена 30-летию со дня основания американского музыкального лейбла Interscope Records.

В преддверии официального открытия организаторы выставки пригласили звезд Голливуда. На закрытый показ пришли Оливия Родриго, Билли Айлиш с братом Финнеасом О’Коннеллом, Ферги, Джаред Лето, Лана Дель Рей, Machine Gun Kelly и другие. Кстати, композиции многих гостей вдохновили художников на создание некоторых представленных полотен: например, певица Оливия Родриго позировала перед картиной Хенни Альфтана, отражающей ее хит Good 4 U из дебютного альбома Sour. На картине изображена женщина, надевающая пару черных виниловых перчаток. В похожих Оливия снялась в клипе на эту песню.

Билли Айлиш вместе с братом фотографировалась у большой абстрактной черно-белой картины Анны Парк, вдохновленной ее дебютной пластинкой When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, получившей “Грэмми”. А певица Ферги оценила картину, на которой была заново воссоздана обложка альбома The END группы The Black Eyed Peas, который вышел в 2009 году.

Выставка будет открыта с 30 января по 13 февраля.

Билли Айлиш и Финнеас О’Коннелл Лана Дель Рей и Ферги Джаред Лето Machine Gun Kelly Оливия Родриго с кураторами выставки