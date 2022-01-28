 

Последствия паралича у Нагиева, шрамы Боярской: пять звезд с дефектами внешности

28.01.2022, 12:12, Разное
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Дмитрий Нагиев

Дмитрий Нагиев живет со своим главным изъяном еще со времен учебы в театральном институте. Тогда у актера случился паралич лицевого нерва, последствия которого видны даже спустя столько лет. Нагиев боролся с недугом несколько месяцев, но полностью одолеть его не вышло.

Многие до сих пор думают, что прищур артиста – часть брутального образа. Однако в этом виноват давний недуг. Иногда Дмитрий носит солнцезащитные очки, чтобы прикрыть щурящийся левый глаз, но не комплексует из-за своего дефекта.

Елизавета Боярская

Елизавета Боярская росла хулиганистым ребенком. Из-за своей непоседливости наследница россиян публики часто попадала в неприятности. В детстве Лиза случайно стукнулась лбом об батарею, попала под летящие навстречу качели и даже поранилась осколком лампы, которая разбилась рядом с ней. Именно так у Елизаветы появились шрамы на лице.

Несмотря на то, что карьера Боярской подразумевает собой постоянно внимание и прицел камер, ей не хочется ничего менять. Наследнице Михаила Сергеевича не раз приходилось выслушивать намеки о том, что как знаменитой актрисе ей давно пора бы избавиться от изъянов. Однако шрамы ей совсем не мешают.

Тина Канделаки

Еще одна знаменитость со шрамами – Тина Канделаки. В 2006 году телеведущая попала в серьезное ДТП во Франции вместе с Сулейманом Керимовым. К счастью, из видимых последствий у журналистки остались только шрамы на левой кисти и бедре. Канделаки сделала в местах ожогов татуировки, чтобы хоть максимально скрыть дефект.

Паулина Андреева

Строение ушей актрисы уже давно стало ее главной изюминкой. Сейчас Паулина не стесняется внешней особенности, на которую трудно не обратить внимание. Однако в свое время этот изъян был ее комплексом.

Девичьи переживания по поводу внешности давно прошли. Теперь Андреева может позволить себе убрать волосы назад, открывая уши, и не планирует делать отопластику.

Виктор Котов

Многие россияне запомнили Виктора Котова, рост которого составлял 120 сантиметров, благодаря ролям в “Дальнобойщиках”, “Счастливы вместе”, “Интернах” и “Каменской”. К 65 годам жизни мужчина успел сняться в нескольких популярных картинах, сделать карьеру в театре и поработать артистом цирка. Несмотря на свою особенность, актер не затерялся среди коллег и смог добиться определенных успехов.



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