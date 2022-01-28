 

Пять ресторанов в центре Москвы могут закрыть за нарушение антиковидных мер

28.01.2022, 12:12, Разное
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Проверка проводилась в ресторанах Pino, Pinch, Loro, Koji и Lucky Izakaya Bar. Сотрудники заведений не пользовались средствами индивидуальной защиты, а некоторые носили маски на подбородке, пишет Агентство городских новостей “Москва”.

“И так небольшие помещения ресторанов были переполнены людьми. Обеденные столы размещены на расстоянии менее 1,5 м между посадочными местами. Кроме того, не было организовано проведение термометрии и недопуск к обслуживанию посетителей при повышенной температуре”, – рассказал главный инспектор ОАТИ Андрей Поплавский.

За выявленные нарушения могут оштрафовать на 300 тысяч рублей. Если причинен вред здоровью человека, то сумма штрафа увеличивается до миллиона рублей. Заведениям грозит закрытие на срок до 90 суток.

Ранее подобные нарушения выявлены в “Главclub” на улице Орджоникидзе. Посетители концертной площадки не носили средства индивидуальной защиты и нарушали социальную дистанцию.

Также специалисты ОАТИ выявили нарушения в торговых комплексах “Каширский двор”, “Трамплин”, “Европолис” и “Калита” Сотрудники и посетители находились на территории магазина без средств индивидуальной защиты, отмечены случаи ношения масок на подбородке.



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