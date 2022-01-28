Резников: Если Германия не изменит позицию относительно отпора российской агрессии, ей придется решать проблему “Германской демократической республики”

Министр отметил, что количество полученной Украиной помощи озвучивать не может, но утверждает, что “цифра более оптимистична, чем то, что звучало в средствах массовой информации”.

В частности, по его словам, Россия сейчас стянула к украинской границе на 300 танков больше, чем весной, но у украинских военных современных противотанковых средств – “Стугна”, “Корсар”, Javelin, NLAW – “на порядок больше, чем количество потенциальных мишеней”.

Резников поблагодарил США, Великобританию, Канаду, Швецию, Данию, Литву, Латвию, Эстонию, Чехию, Нидерланды, Испанию, Польшу, Турцию, руководство ЕС, Японию и лично премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича за его позицию.

Отдельно министр упомянул, что Украина очень ценит помощь Германии в лечении раненых воинов; знает, что у Украины есть много друзей в Германии, и благодарна за эту поддержку.

“Но мы не воспринимаем официальную позицию относительно поставок вооружения и другие решения, которые подрывают безопасность Европы и де-факто поощряют агрессора. Мы обращаем внимание наших партнеров на то, что наши прогнозы относительно действий Кремля сбываются… Если Германия не изменит позицию относительно отпора российской агрессии, федеральному правительству придется разбираться не с проблемами ОРДЛО или оккупированного Россией Крыма, а с проблемой “Германской демократической республики”, и это не преувеличение”, – подчеркнул Резников.

Министр подчеркнул, что цель России – не Украина, а дестабилизация НАТО и ЕС, и отметил, что “восстановление ГДР – это логичное продолжение российских требований, которые уже заявлены”. Министр напомнил, что Россия уже выдвинула требования о “демонтаже НАТО” в ряде стран, хотя еще не так давно это казалось абсолютно невозможным.

По его словам, материальная основа для “НДР” уже существует, и это не только “Северный поток – 2”, но и “представители немецкого истеблишмента на российских зарплатах”.

Контекст:

17 декабря на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении” и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Финансовая помощь Германии за первые пять лет с начала войны в 2014 году составила более €1,4 млрд, однако страна не предоставляла Украине оружие.

В конце 2021 года немецкий представитель в наблюдательном совете Агентства НАТО по поддержке и поставке (NSPA) заблокировал передачу Украине уже оплаченных ею через эту структуру НАТО ружей. Резников подчеркивал, что Германия блокировала поставки оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России. По его словам, Берлин в ноябре наложил вето на закупку Украиной противодронных ружей и антиснайперских систем через NSPA. Впоследствии Германия смягчила позицию по первому пункту, сочтя это оружие нелетальным, так что Украине все же удалось оформить покупку противодронных ружей.

17 января 2022 года глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия остается неизменной.

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