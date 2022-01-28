 

Мнение: Чем секретарь райкома лучше капиталиста

28.01.2022, 12:08, Разное
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Объясните мне вот что. Китай в 1979 году решительно повернул свой огромный корабль к капитализму. При этом известное «Обогащайтесь!», — упрощённый лозунг, основанный на реальных реформах Дэна Сяопина, — было не отказом от коммунизма, а всего лишь уточнением курса. Рассуждали китайцы примерно так.

1. Социализм и, тем более, коммунизм — это богатое общество. «Бедный коммунизм» — оксюморон, парадокс, бедные люди коммунистами быть могут разве что в мечтах. Коммунистическое общество — общество всеобщего достатка, в котором у всех всего вдосталь.

2. Невозможно поднять большую скатерть в один приём. Надо ухватиться за несколько точек и поднимать их. Сначала поднимутся некоторые участки скатерти, потом, вслед за ними, и вся скатерть.

3. Единственный теоретически возможный путь к коммунизму таков: сначала богатыми становятся немногие, потом они подтягивают за собой остальных. Богачи строят новые заводы, платят налоги, тратят деньги в магазинах, позволяют заработать другим.

4. Следовательно, чтобы построить коммунизм, надо сначала построить капитализм. Построим в бедном Китае хороший здоровый капитализм, Китай станет богатым, а дальше, — когда у каждого всего будет вдосталь, — можно уже снова стряхивать пыль с фолиантов Карла Маркса.

Всё это прозрачно и логично, всё это мы уже много раз обсудили, пожалев, что вместо Дэна Сяопина у нас был Никита Хрущёв. Непонятно мне другое. В СССР для избранных была уже обеспечена сытая, материально достаточная жизнь. Начиная от товарища Сталина и заканчивая простым секретарём райкома, представители номенклатуры жили как успешные китайские капиталисты: со штатом прислуги, личными самолётами, персональными дачами и поездками на шоппинг в Париж.

Таким образом, советская система была столь же справедлива (или несправедлива) как китайская. В обоих странах власть позволила избранным разбогатеть, получить материальное благополучие, значительно превышающее даже смелые мечты обычного рабочего или крестьянина.

Но если так, почему же китайскую систему называют плохой и капиталистической? В СССР ведь было то же самое социальное неравенство — с той только разницей, что советские секретари райкомов довели страну до талонов на мыло, а китайские капиталисты сделали Китай первой экономикой мира.

Источник: Место для дискуссий



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