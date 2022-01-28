 

Соленая рыба может провоцировать развитие онкологии

28.01.2022, 12:04, Разное
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Сильно солёная рыба может провоцировать развитие онкологических заболеваний. Причина заключается в исчезновении всех питательных веществ в ходе приготовления продукта.
Чаще всего в такой рыбе содержится больше количество натрия, при отсутствии других полезных веществ. Они просто исчезают во время приготовления солёной рыбы. Также мясо коптят и сушат, а это только повышает опасность продукта. В ходе копчения рыба поглощает смолу, которая является сильнейшим канцерогеном. Именно поэтому не стоит злоупотреблять данным продуктом, а любителям этого лакомства следует более внимательно относиться к своему здоровью.

Врачи объяснили, что рацион человека часто не принимается в расчёт при составлении риска онкологических заболеваний. В случае с солёной рыбой, человек может не употреблять спиртное, заниматься физическими упражнениями и не курить, но он находится в зоне повышенного риска. Усугубляет ситуацию тот факт, что ранняя стадия раковых заболеваний практически не имеет симптомов. Некоторые из них и вовсе могут маскироваться под депрессию, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».



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