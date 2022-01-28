«Отправьте же их туда, сэр» – WSJ призвала Байдена отправить войска в Европу, чтобы сдержать Москву

Стратегия Джо Байдена, целью которой было не спровоцировать Владимира Путина на Украине, не сработала, поэтому США следует отправить в Восточную Европу войска, чтобы сдержать Россию, пишет The Wall Street Journal. При этом, как отмечает газета, хотя сам Вашингтон воевать на Украине не будет, ему следует оказать этой стране максимальное содействие, чтобы потенциальное вторжение Москвы обошлось ей как можно дороже.



AP

На днях США привели в боеготовность 8,5 тыс. своих военнослужащих, не исключая, что их отправят в Восточную Европу для укрепления обороны НАТО, в то время как союзники США развёртывают там корабли и истребители. «Запад наконец-то более серьёзно отнёсся к сдерживанию российской агрессии, и стоит надеяться, что эти шаги смогут спасти Украину», — пишет The Wall Street Journal.

Президент США Джо Байден подумывает о размещении войск, кораблей и самолётов на территории таких членов НАТО, как Польша и страны Прибалтики, которые находятся ближе всего к России. «Так отправьте же их туда, сэр. Стратегия сдержанности мистера Байдена, целью которой было не спровоцировать Владимира Путина, не сработала. Путин нарастил силы на трёх различных фронтах на границе с Украиной», — отмечает издание.

Украина не входит в НАТО, поэтому американские войска туда не отправят. Однако их прибытие в Восточную Европу послужит сигналом, что США не будут сидеть сложа руки, если Путин обратит свой взор на Прибалтику или иным образом выступит против стран НАТО.

При этом новости об этих раздумьях также помогли нивелировать противоречивые сигналы из Белого дома и Европы о сдерживании Путина. Цель РФ — завоевать Украину или, по крайней мере, установить там своё господство, в то время как Запад будет спорить о том, какими же «серьёзными последствиями» следует ответить на вторжение.

Между тем у Путина вполне есть основания считать, что такая уловка сработает. Ранее глава ВМФ Германии подал в отставку после того, как отправил РФ послание в духе умиротворения. Президент же Франции Эммануэль Макрон в самый неподходящий момент заявил, что Европа должна вести переговоры с Россией по Украине отдельно от США. Не стал исключением даже Байден, так как в ходе своей пресс-конференции он заметил, что Запад может разделиться из-за «незначительного вторжения» на Украину.

Центральным элементом внешнеполитической платформы Байдена было возрождение альянсов США, однако страны заводят союзников не ради самого этого процесса. Президент вложился в поддержку Берлина, но результаты инвестиций оказались мизерными. Кроме того, он может ясно дать понять, что потепление в отношениях с этой страной будет зависеть от сотрудничества Германии по Украине. Иными словами, правительство Германии должно поддержать ужесточение санкций и разрешить третьим странам экспортировать оружие на Украину.

США не нужно воевать на Украине, но они могут помочь этой демократической стране защитить саму себя. Это означает поставки противотанковых и зенитных ракет, а также помощь в других аспектах обороны.

По мнению некоторых аналитиков, в случае вторжения Москвы США следует создать программу ленд-лиза, по которой Украина будет получать оружие бесплатно. При этом США также должны поддержать восстание против марионеточного режима в этой стране, если Путин попытается его установить.

Цель США состоит в том, чтобы Кремль столкнулся с разрушительными последствиями, если решится на вторжение. Идеальным вариантом был бы вообще отказ Москвы от этого плана. Добиться этого можно введением максимально жёстких экономических санкций, включая отключение от финансовой системы SWIFT.

Противодействие попыткам Москвы установить контроль над Украиной отвечает национальным интересам США. Усилив себя украинскими ресурсами, РФ станет для НАТО более грозным противником. Одним из величайших результатов холодной войны стал распад «советской империи». Путин хочет вновь пересобрать её в виде сферы влияния, которая укрепит его положение как внутри страны, так и за рубежом.

Последствия такого исхода затронут далеко не только Украину, учитывая, что другие противники США также пытаются укрепить своё региональное влияние. Более того, Путин может обратить свой взор на страны Прибалтики, в то время как Иран и Китай тоже вынашивают не самые приятные планы.

«США и Западу необходимо проявлять осмотрительность в отношении того, когда следует дать отпор региональным агрессорам, но помощь Украине, чтобы та не попала в пасть Москвы, имеет решающее значение для предотвращения более серьёзной угрозы миру в Европе», — подытоживает The Wall Street Journal.