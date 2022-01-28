 

Мнение: Где-то в Викторианской Англии…

28.01.2022, 12:00, Разное
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Кадр из сериала "Бриджертоны". Расоворазнообразная и толератнтная Британская Империя первой половины XIX века.

PS. И еще из присланного читателями на эту животрепещущую тему.
Уже даже карликов допекли.

Обладатель «Эмми», Питер Динклэйдж, принял участие в подкасте «WTF», и не сдерживая выражений высказался о ремейке «Белоснежки», сказав, что гномы изображены «пи**ецки не туда».
Слишком много лицемерия. Никому не в обиду, но я малость охренел, когда они загордились тем, что взяли латиноамериканскую актрису на роль Белоснежки. А, ну при этом это всё ещё история «Белоснежки и семи гномов». Отойдите хоть и посмотрите, что вы делаете. А смысл где?
Пока неизвестно, отойдёт ли сюжет каким-нибудь образом от канона, а актриса выбрана достаточно привлекательная, но Динклейдж настаивает:
С одной стороны ты такой прогрессивный, а тем временем всё ещё перепридумываешь эту бл**скую историю о семи гномах, поживающих дружно в пещере, какого х*я ты делаешь, чувак? Разве никакого вклада с моей стороны не было, чтоб сдвинуть это дело с места? Кажется, я недостаточно заметный. Я не знаю, что за студия занимается созданием, но они так ею гордились. Любовь и респект актрисе и всем, кто считал, что поступает правильно. Но я такой: «да чё за нах?»

https://www.playground.ru/misc/news/piter_dinklejdzh_raskritikoval_disneevskij_remejk_belosnezhki_za_progressivnost_ne_v_tu_storonu-1173665 – цинк

Китайцы решают эту проблему с помощью финансовых инструментов, нагибая любителей толерастии в кино и играх звонким юанем.

В интервью для TheSerfsTV сценаристка Алана Пирс поделилась своей леденящей кровь историей. Оказывается, Tencent требует от создателей спонсируемого компанией контента, чтобы в фильмах не было чернокожих, а женщины были исключительно с большой грудью.
Сценаристку это, конечно, возмутило до глубины души, и будь это в США, поднялся бы скандал. Но что вы с китайцами сделаете? Их «отменить» не получится. Именно поэтому многие западные проекты, ищущие поддержки денежных мешков из Китая, уходят ни с чем. А заодно это проливает свет на белоснежный кастинг экранизации «Варкрафта».
В играх, по словам Пирс, происходит то же самое. К разработчикам приходят представители Tencent и требуют осветлять кожу героям, а героиням нарастить груди. Может, Пирс не в курсе, но Tencent ворочает миллиардами, и большинство проектов максимально коммерчески успешны. Улавливаете связь?

https://kg-portal.ru/comments/103090-tencent-hochet-videt-v-igrah-i-filmah-zhenskuju-grud-i-ne-hochet-videt-chernokozhih/ – цинк

Источник: Colonel Cassad



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