 

Как стать избранной? – Личное мнение

28.01.2022, 11:50, Разное
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Инстаграмная марафонщица мадам Блиновская решила напоследок срубить копеечку. Ну, видимо, доходы совсем упали, а раз так — платить предлагается избранным:

«Мне не нужно много народу. Нужны лишь те, кто легко может себе позволить побыть в сторис «избранное для друзей» за 10 000 рублей. Если для вас это сейчас «не легко», просто забейте. Значит, рано. Пока я точно не для всех».


Обесцениваешь платную подписку? Плюну в рожу. Фото: Соцсети

Как стать избранной? Плати 10 тысяч и две недели смотри избранное.

Что такое избранное? Это «очень личное и далеко не для всех» — так описала марафонщица свой предстоящий контент.

Боюсь даже представить, что же такое это личное-личное. Я — не для всех. Для тех, кто созрел, для кого уже 10 тысяч — не деньги, а не для всех остальных.

Прямой эфир из комнаты без окон — этого, уверена, точно не покажут. Марафонщица Блиновская настолько возвышенная, что физиологические потребности, как мне кажется, она давно переросла.

Что же тогда увидят «избранные»? Думаю, Блиновская сядет, молча посмотрит в камеру, а потом взрыднёт в голос, требуя ещё СМС. Кто не пришлёт платное сообщение, тот его обесценивает — будет изгнан из круга избранных и оплёван в рожу.

Впрочем, могу ошибаться. Блиновская ведь такая непредсказуемая.

Что бы вы хотели посмотреть за 10 тысяч? Накидайте марафонщице пару-тройку идей для избранных.

Источник: Лена Миро



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