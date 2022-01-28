Инвесторы проигнорировали идею Смольного с торгами «Рубль за метр»

Администрация губернатора Александра Беглова в рамках программы «рубль за метр» выставила на торги историческое здание лечебницы А.Э. Бари на Васильевском острове. На данный момент это уже вторая попытка Смольного избавиться от объекта культурного наследия Санкт-Петербурга.

Пресс-служба Смольного объявила о начале торгов по программе «Рубль за метр» для лечебницы А.Э. Бари, здание которой находится на 5-й линии Васильевского острова. Начальная цена аукциона составила 305 326,66 рублей. Договор аренды будет заключен на 49 лет.

Власти города понадеялись переложить ответственность за судьбу здания на инвесторов в рамках программы. Примечательно, что за последнее время это уже не первая попытка Смольного найти инвесторов для исторических зданий. На сегодняшний день команда губернатора Александра Беглова понятия не имеет, что делать с объектами ОКН. В то же время они не прислушиваются к советам экспертного сообщества.

Напомним, программа «Рубль за метр» провалилась, поскольку Смольный установил слишком жесткие сроки исполнения договоров, которые не всегда возможно соблюсти. Из-за очередного системного провала главы региона Беглова инвесторам грозит наказание в виде расторжения договора аренды без выплат компенсации за фактически проведенные ремонтные работы.