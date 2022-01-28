Лукашенко: Белоруссия вступит в войну в случае нападения на Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании белорусскому народу и национальному собранию рассказал, в каких случаях возможна война.

«Да, она будет. Но только в двух случаях. Один из них – если против Белорусии будет совершена прямая агрессия и развязана горячая война. Второй – если будет совершено нападение на союзника – Россию, и тогда Белоруссия подключится в рамках союзных договоренностей», – передает БелТА его слова.

Кроме того, белорусский лидер отметил, что «мы категорически не приемлем войну». «Война – это очень плохо, это страшно», – подчеркнул Лукашенко.

Напомним, Киев и страны Запада считают, что РФ готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни он сам, ни кто бы то ни было из военачальников республики «никакой войнушки» не хотят.

При этом в Госдепе заявили, что если Минск позволит использовать территорию Белоруссии для нападения на Украину, то столкнется с ответными мерами со стороны США.