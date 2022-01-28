Опрос: Немцы поверили в угрозу «вторжения» РФ на Украину

Больше половины жителей Германии считают, что РФ может начать военные действия против Украины, следует из опроса, проведенного социологическим институтом YouGov.

По данным опроса, 51% респондентов считают такой сценарий вероятным, об обратном заявили лишь 33% опрошенных, еще 15% не ответили на этот вопрос, передает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

В том, что «российская военная агрессия» против Украины повлечет за собой последствия и для Германии уверены 67% респондентов, однако лишь 28% опасаются ее влияния лично для себя.

При этом ранее в МИД РФ назвали неприемлемой мысль о войне с Украиной. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины.