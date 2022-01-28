Криштиану Роналду сделал необычный подарок Джорджине Родригес в день ее рождения

Криштиану Роналду, как оказалось, – настоящий романтик. Он подготовил своей возлюбленной Джорджине Родригес необычный и эффектный подарок к ее дню рождения. В Дубае, на самой высокой башне мира – небоскребе Бурдж-Халифа – появилось видео, посвященное Джорджине, которой накануне исполнилось 28 лет. Когда именинница с возлюбленным и детьми села за праздничный стол с видом на башню, на фасаде здания стали мелькать кадры из ее нового шоу для Netflix.

Как это было, можно увидеть в аккаунте Роналду. Футболист поделился счастливым моментом со своими подписчиками, подписав ролик с места событий коротко:

С днем рождения, любовь моя!

Беременная Джоджина (она ждет близнецов, мальчика и девочку) тоже поделилась эмоциями от сюрприза. Она опубликовала фото с Криштиану и детьми, назвав этот день рождения самым счастливым.

Так заканчивается этот захватывающий день. У меня просто нет слов! Спасибо, спасибо, спасибо тебе, Криштиану, ты делаешь счастливым каждый мой день. Спасибо, Дубай, за то, что мы чувствуем себя тут как дома. Спасибо всем, кто сделал этот день особенным. Моя семья – спасибо! Люблю всем сердцем, – подписала серию фото Джорджина.

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Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Напомним, что танцовщица и блогерша Джорджина Родригес и Криштиану Роналдо познакомились в магазине Gucci в 2016 году. На днях на Netflix вышел пилотный выпуск реалити-шоу Soy Georgina (“Я – Джорджина”), из которого зрители узнали новые подробности о первой встрече пары.

Это было летом, в четверг. Я работала в бутике Gucci, в 17:00 собиралась домой. Коллега попросил меня задержаться на полчаса, чтобы помочь еще одному клиенту. На выходе из магазина я столкнулась с мужчиной – почти двухметровым и очень красивым. Он был в компании сына и друзей. Мальчик вежливо поздоровался и засмеялся. Я почувствовала покалывание в животе и подумала: “Да что со мной не так? Я не могу даже посмотреть на него”. Я очень застеснялась, – рассказала она.

А Криштиану добавил, что тоже запомнил этот момент:

Что-то щелкнуло, она не выходила у меня из головы. Эпизод остался у меня в памяти, честно, – говорит футболист сейчас.

Напомним, что Криштиану и Джорджина официально не женаты, что совсем не мешает им воспитывать четверых детей. Скоро в семье ожидается пополнение и у пары будет уже шестеро детей: их общая дочь, 4-летняя Алана, и трое детей, которых Роналду родили суррогатные матери – 11-летний Криштиану-младший и 4-летние близнецы Ева и Матео.