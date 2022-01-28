В Санкт-Петербурге главврача задержали из-за смерти трех пациентов после обследования

Главного врача диагностического центра №1 Санкт-Петербурге задержали после того, как несколько пациентов умерли из-за безобидного на первый взгляд обследования желудка. Дело взяла под контроль прокуратура.

По данным СМИ, в настоящее время известно, что в результате гастроскопии скончались не менее трех человек, еще три человека находятся в реанимации. Однако точное количество жертв еще предстоит выяснить, поскольку специалисты продолжают обзванивать других прошедших процедуру пациентов. По предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление солями бария, поэтому использование этой партии вещества было приостановлено. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает телеканал “360”.