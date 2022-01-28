 

Россия направила медицинские подразделения к границе с Украиной

28.01.2022, 11:22, Новости дня
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Издание отметило, что таким образом Москва “завершила последние приготовления к вторжению в Украину”.

“Хотя эти шаги не означают, что нападение обязательно, они усилили споры среди западных союзников по поводу намерений президента России Владимира Путина”, – подчеркнули в публикации.

Журналисты обращают внимание на то, что США, Германия и Франция делают разные выводы на основе одних и тех же разведданных.

Соединенные Штаты созывают 31 января открытое заседание Совета Безопасности ООН в связи с угрожающим поведением России и наращиванием российских войск на границе с Украиной и в Беларуси. 

Контекст:

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

В Пентагоне сообщили 24 января, что Россия сейчас не имеет намерений идти на деэскалацию. Глава Минобороны Украины Алексей Резников в тот же день заявил, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны сообщил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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