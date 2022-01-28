 

Муж через 2 недели после свадьбы рассказал жене правду и навсегда разбил ей сердце — девушка больше не доверяет мужчинам

28.01.2022, 10:56, Разное
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Один из самых прекрасных периодов, ожидающих молодоженов после свадьбы – медовый месяц. Это время отдыха, близости, любви, возможность насладиться каждой минутой, проведенной друг с другом. Однако так бывает не у всех супругов.

Девушка по имени Селси рассказала, о том, как у нее проходил медовый месяц в своем аккаунте Тик Ток. Спустя пару недель после бракосочетания, женщина с удивлением поняла, что зря приняла предложение нынешнего супруга.

Когда все только начиналось, девушка ощущала себя счастливой. Молодой человек делал комплименты, преподносил приятные презенты, а после сделал предложение. Селси ответила согласием, и уже вскоре у пары родился малыш. В первые месяцы после рождения ребенка пара планировала бракосочетание, но все портила всемирная пандемия.

Несмотря ни на что, пара все-таки сковала себя узами брака. Однако все счастье исчезло, так как супруг сделал признание. Он сказал Селси, что давно не испытывает к ней нежных чувств.

На сегодняшний день девушка страдает психологически, и сомневается, что когда-либо сможет раскрывать для другого представителя сильного пола.

«Я не могу доверять мужчинам. Я вряд ли смогу принять чье-то предложение о замужестве. Я не понимаю, зачем он так поступил после свадьбы» – говорит Селси.



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