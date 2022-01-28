 

Китай анонсировал встречу Си Цзиньпина с Путиным

28.01.2022, 10:54, Новости дня
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Председатель КНР Си Цзиньпин с 4 по 6 февраля намерен провести двусторонние встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и другими лидерами, которые прибудут на Олимпийские игры в Пекине.

«Председатель КНР Си Цзиньпин с 4 по 6 февраля примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине, проведет приветственный банкет для прибывших в Китай для участия в церемонии открытия Игр иностранных глав государств, глав правительств, членов королевских семей, а также руководителей международных организаций. Кроме того, проведет соответствующие двусторонние мероприятия», – приводит ТАСС документ на официальном сайте ведомства.

Ранее Путин на встрече с олимпийцами заявил о позиции РФ и Китая против политизации спорта.



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