Китай анонсировал встречу Си Цзиньпина с Путиным

Председатель КНР Си Цзиньпин с 4 по 6 февраля намерен провести двусторонние встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и другими лидерами, которые прибудут на Олимпийские игры в Пекине.

«Председатель КНР Си Цзиньпин с 4 по 6 февраля примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине, проведет приветственный банкет для прибывших в Китай для участия в церемонии открытия Игр иностранных глав государств, глав правительств, членов королевских семей, а также руководителей международных организаций. Кроме того, проведет соответствующие двусторонние мероприятия», – приводит ТАСС документ на официальном сайте ведомства.

Ранее Путин на встрече с олимпийцами заявил о позиции РФ и Китая против политизации спорта.