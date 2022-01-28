Собянин представил проект площадок для выгула собак нового формата

Собянин уточнил, что собак держит четверть семей Москвы. Но на весь многомиллионный город доступно лишь 688 площадок для выгула и тренировки питомцев, лишь треть владельцев животных живут в шаговой доступности от площадок.

“В большинстве московских дворов и небольших парках просто нет места для размещения собачьих площадок”, – объяснил мэр.

Также Собянин указал на устаревшую и некомфортную инфраструктуру: маленькие площадки часто перегружены снарядами, нет лавочек и навесов для хозяев, а сами площадки давно не благоустраивались. Из-за этого владельцы собак предпочитают встречаться в ближайшем сквере или парке.

Мэр напомнил, что в 2021 году реализован пилотный проект в рамках программы “Мой район”. Эксперты Российской кинологической федерации помогли разработать концепции площадок для выгула собак и отдыха их владельцев. Проекты обсуждались с местными жителями.

В итоге в Москве появилось четыре площадки нового формата. Они находятся в районах Лосиноостровский, Можайский, Северное Медведково и Ясенево.

Размер таких площадок – от пяти до 30 соток, они покрыты газоном, проложены грунтовые или мощеные дорожки. Если размер площадки позволяет, то организовывается тренировочная зона для дрессировки разных пород собак. Хозяева животных могут отдохнуть и спрятаться от снега и дождя под навесами.

“Всего за пару месяцев новые площадки завоевали огромную популярность среди окрестных владельцев домашних животных”, – написал Собянин.

В 2022 году планируется создать 14 новых и благоустроить 50 существующих собачьих площадок во всех округах столицы, сообщил мэр.

Он предложил жителям и экспертам обсудить концепции новых площадок. Проекты реализуют с максимальным учетом мнений всех горожан. Собянин попросил депутатов местного самоуправления возглавить эту работу.

“На протяжении всей моей жизни рядом со мной были собаки. Хорошо понимаю и очень люблю этих прекрасных и благородных животных. Давайте сделаем так, чтобы домашним питомцам было по-настоящему комфортно в Москве, а общение с ними приносило только положительные эмоции”, – добавил мэр.