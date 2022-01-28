 

Прогноз курса рубля на февраль

28.01.2022, 10:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Для рубля сейчас сложилась достаточно неблагоприятная обстановка. На фоне ухудшения геополитической ситуации доллар в конце января превысил отметку в 80 рублей. В начале февраля влияние негативных тенденций может сохраниться, при этом курс составит 78-81 руб за доллар. Однако к концу месяца, по мере стабилизации рынка и возможного снижения политического напряжения, курс может снизиться до 75-76 руб. за доллар.

На российскую валюту в феврале в большей степени будет продолжать влиять ситуации вокруг Украины, поэтому курс во многом будет зависеть от новостной повестки. Поступление от США новых предложений о санкциях против России может негативно повлиять на позиции российской валюты. В целом, мы можем наблюдать ситуацию, схожую с событиями 2014-2015 года, когда из-за присоединения Крыма были введены санкции против России, что существенно ослабило рубль.

Сырьевые цены влияют на курс сейчас в меньшей степени, чем политические факторы — высокие цены на нефть способны сдержать темпы роста курса, однако не дают ему значительного укрепления. Стоимость нефти к концу января достигла $89 за баррель. В феврале цена на нефть марки Brent может остаться высокой и изменяться в диапазоне $85-90 за баррель. Однако снижению спроса на топливо и его стоимости может способствовать распространение штамма “омикрон” в Китае, который является одним из крупнейших импортеров нефти.

Помимо сильного влияния негативных тенденций, ряд факторов может оказать поддержку рублю. Помимо подорожания нефти сейчас сохраняются высокие цены на газ — его стоимость Европе составляет $1060-1100 за тысячу кубометров.

На рубль может положительно повлиять и повышение ставки регулятором, которое ожидается в середине февраля. Также своевременным стало снижение ЦБ объема покупок иностранной валюты.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.10 / Армия: Как сделать «Циркон» сверхоружием против США?

01.10 / «Президентские завтраки»: сыт не будешь

12.07 / Дмитрий Быков. Поэт и Гражданин-2021

11.10 / На БКЛ завершилась проходка еще одного тоннеля

27.09 / Ждет ли нас конец света в 2022-м году?

20.09 / Вязаный свитер с юбкой и кардиган с брюками: осенние комплекты, созданные из простых базовых вещей

23.01 / Пара нашла в лесу пять ржавых банок, а когда их открыли, поняли, что теперь миллионеры и больше не будут работать

20.12 / Власти Камчатского края отменили QR-коды

01.11 / Костюм Винни-Пуха стал самым популярным нарядом на Хэллоуин в Китае

20.09 / Как создать объемные локоны с помощью насадки-диффузора: 3 простых шага

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика