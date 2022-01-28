В США больница отказала невакцинированному от коронавируса пациенту в пересадке сердца

31-летний DJ Фергюсон нуждается в неотложной пересадке сердца, однако больница Brigham and Women’s Hospital в Бостоне исключила его из своего списка пациентов, поскольку тот не сделал прививку против коронавируса. Отец мужчины сообщил, что вакцинация против COVID-19 противоречит принципам его сына и он не верит в нее.

В больнице заявили, что следуют общепринятым правилам. Представитель лечебного учреждения отметил, что вакцинация необходима для лучших шансов на успешную операцию и выживаемость пациента после трансплантации, учитывая, что его иммунная система будет резко подавлена.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус надеется, что человечество сможет победить пандемию в 2022 году.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, коронавирусом в США по состоянию на 28 января инфицированы более 73,4 млн человек, в стране подтверждены 878,5 тыс. летальных исходов из-за COVID-19. Всего в мире подтвердили более 366 млн случаев COVID-19.

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