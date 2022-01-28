 

“Вау, выглядит молодой!”, “Девочка”. 52-летняя Лопес снялась в полный рост

28.01.2022, 10:34, Новости дня
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Лопес надела брюки, свитер и ботильоны в клетку. Образ певица и актриса дополнила красной помадой. Она снялась стоя в полный рост, а также сидя на парапете. 

“Клуб девочек в клетчатой одежде”, – написала она.

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

“Девочка, ты выглядишь так хорошо!” – прокомментировал подписчик krisjlover4life.

“Вау, выглядит молодой”, – отметил joaq_yap.

“Твои лучшие снимки”, – написала terrychiu113

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм “Селена”, в котором она исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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