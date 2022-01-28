“Вау, выглядит молодой!”, “Девочка”. 52-летняя Лопес снялась в полный рост
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Лопес надела брюки, свитер и ботильоны в клетку. Образ певица и актриса дополнила красной помадой. Она снялась стоя в полный рост, а также сидя на парапете.
“Клуб девочек в клетчатой одежде”, – написала она.
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“Девочка, ты выглядишь так хорошо!” – прокомментировал подписчик krisjlover4life.
“Вау, выглядит молодой”, – отметил joaq_yap.
“Твои лучшие снимки”, – написала terrychiu113
Контекст:
Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм “Селена”, в котором она исполнила главную роль.
Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин.
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