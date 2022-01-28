 

Эксперт Широв: Введение новых санкций против России негативно отразится на США

28.01.2022, 10:30, Разное
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Директор Института народнохозяйственного прогнозирования Александр Широв объяснил, что введение новых санкций против РФ негативно отразится на США. Именно поэтому в Вашингтоне не торопятся отключать Москву от SWIFT.
Причина заключается в невыгодности таких действий для самого Вашингтона. «Их сдерживает то, что подобные меры станут самострелом. Они навредят себе», – констатировал эксперт. Всё дело в невозможности последующих экономических сделок между Россией и США, а поэтому торговля между странами остановится. В свою очередь США не сможет закупать нефть, газ, уголь и металлы. Больше всех в этом случае пострадает Евросоюз, так как придётся искать альтернативные источники сырья. В свою очередь РФ готова к отключению от SWIFT, ведь в ЦБ уже имеется альтернатива, готовая к запуску в полномасштабном режиме.

Широв не упустил из виду угрозы со стороны США о запрете на продажу электроники. Подобные меры тоже экономически невыгодны для Соединённых Штатов, так как РФ может легко заключить договор о поставке электроники с другими странами, в числе которых Китай. Именно поэтому слова о новых ограничениях остаются лишь словами, ведь США не готова потерять столь большой рынок, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».



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