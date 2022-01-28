Филиппины начали применять «Спутник лайт» как бустерную вакцину

Министерство здравоохранения Филиппин приступает к использованию российской прививки против коронавируса «Спутник лайт» для ревакцинации – вне зависимости от первичной вакцины.

По словам замдекана медицинского колледжа Университета Филиппин в Маниле и члена группы экспертов по вакцинам Лизы Гонсалес, прививка полезна как для тех, кто заразился коронавирусом, так и для тех, кто не был инфицирован, информирует ТАСС со ссылкой на медиагруппу ABS – SBN.

Управление по безопасности продуктов и медикаментов Филиппин в ноябре внесло поправки в разрешение на экстренное использование прививки «Спутник лайт», чтобы применять ее «в качестве гетерологичного бустера» или третьей дозы после первичной вакцинации другими препаратами.

30 января 2020 года на Филиппинах, население которых превышает 109 млн человек, выявили первый случай инфицирования коронавирусом. Общее число заразившихся в республике уже превысило 3,49 млн, выздоровели более 3,21 млн человек, умерли 53,7 тыс. пациентов. На данный момент в стране полностью вакцинированы 58,4 млн человек. В стране одобрен к применению ряд препаратов, в том числе российские «Спутник V» и «Спутник лайт».

Напомним, ранее в Камбодже одобрили «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Глава РФПИ указал на значительный вклад РФ в борьбу с пандемией.