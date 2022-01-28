Почетного адвоката задержали по подозрению в мошенничестве в Екатеринбурге

Почетный адвокат РФ Ольга Каминская задержана в Екатеринбурге по подозрению в хищении 300 тыс. рублей, которые она взяла у родственника подзащитного, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Каминская задержана. Представляя интересы человека, она предложила передать ей 300 тыс. рублей для взятки полиции, чтобы прекратить расследование. При этом ни возможности, ни желания передать взятку у нее не было, то есть это было хищение денежных средств путем обмана. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»)», – передает ТАСС его слова.

По данным коллегии адвокатов «Цитадель права», Ольга Каминская – практикующий адвокат со стажем работы более 30 лет, почетный адвокат России, награждена медалями I и II степеней «За заслуги в сфере защиты прав и свобод граждан».

Ранее арестованного адвоката экс-министра Алексея Улюкаева Дареджан Квеидзе обвинили в двух эпизодах мошенничества: якобы она утаила деньги, полученные на подкуп работников суда. Из постановления суда об избрании адвокату меры пресечения следует, что супруг Квеидзе передавал некоему сообщнику деньги для последующего подкупа сотрудников Хамовнического суда Москвы. Взятки предназначались «за освобождение от уголовной ответственности.