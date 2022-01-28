Мнение: Заплатил депутату Госдумы 115 тыс рублей

Это Илья Вольфсон. Депутат Государственно Думы от "Единой России".

На этой неделе ему должны были перечислить мои 115 тыс рублей….

С удивлением узнал, что в Верховном суде Татарстана, оказывается, прошли два судебных заседания, в ходе которых были вынесены решения о взыскании с меня судебных расходов, которые понес депутат Госдумы Илья Вольфсон, когда в ходе выборов депутатов Госдумы в сентябре прошлого года суды рассматривали мои иски об отмене регистрации Вольфсона в качестве кандидата.

Исполнительные листы уже оплачены.

Но мне вот что интересно, как это судьи умудрились провести заседания, не проинформировав меня о том, что Вольфсон потребовал возместить ему его расходы на участие в рассмотрении исков (хотя,к слову, ни на одно заседание сам он не пришел). Почему суд не отправил мне извещения через Госуслуги (как делают московские суды)?

И есть ли смысл обжаловать эти судебные решения в надзорной инстанции? То есть в Верховном суде России. Мне есть что возразить Вольфсону и его адвокатам. Но пока не буду выкладывать свои доводы, почему судебные решения о взыскании с меня в пользу Ильи Вольфсона 115 тыс рублей подлежат отмене…

Фотография отсюда

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