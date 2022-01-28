Канье Уэст объявил дату выхода нового альбома и рассказал о предстоящем показе Yeezy

Вернувшись с Недели моды в Париже, где он несколько раз появлялся вместе со своей новой девушкой Джулией Фокс, Канье Уэст сделал анонсировал две премьеры. Минувшей ночью 44-летний рэпер объявил дату выхода своего нового альбома Donda 2 – предположительно, это произойдет 22 февраля 2022 года, в самую красивую дату, которую только можно представить. Правда, учитывая, что релиз первого альбома Donda артист переносил трижды, некоторые скептики не верят в “пунктуальность” Йе.

Известно, что будущий альбом спродюсировал Future, а фиты (то есть совместные треки) Канье запишет с A$AP Rocky, Pusha T, Blueface и с ветераном южного рэпа Scarface из Geto Boys. Такой вывод сделали фанаты рэпера после публикации фотографий Канье в студии вместе с ними. Это будет уже 11-й альбом Канье и первый сиквел к уже существующей пластинке.

Фото из Instagram Канье Уэста

Также вчера появилась информация о готовящейся коллаборации Yeezy X Skid Row Fashion Week. Ее презентация состоится также 22 февраля. Основатель компании Skid Row Fashion Week, которая традиционно жертвует часть средств с продаж жителям неблагополучного района Лос-Анджелеса Скид Роу и нанимает бездомных для производства одежды, Дэвид Себастьян рассказал TMZ, что и эта совместная коллекция будет посвящена обездоленным. Во-первых, в линейку войдут предметы, найденные в районе Скид Роу. Что это будет, одежда или что-то иное, непонятно, но в сети уже ходят слухи о пуховике, сшитом из мусорных мешков. Во-вторых, в показе примут участие бездомные работники компании. В-третьих, 100% выручки от продаж коллаборации пойдут на на помощь бездомным.

Сам Канье анонсировал новую коллекцию, опубликовав фото с Future в шоуруме Yeezy.

Future и Канье Уэст