В Украине за сутки сделали более 81 тыс. прививок от коронавируса

Первую дозу получили 28 185 человек, вторую дозу – 27 228 человек, дополнительную – 705 человек, бустерную – 24 980 человек.

С начала вакцинальной кампании в Украине получили первую дозу – 15 278 385 человек, получили две дозы – 14 576 722 человека, получили дополнительную дозу – 15 626 человек, бустерную дозу – 296 099 человек. В общей сложности сделано 30 166 832 прививки.

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На сайте Минздрава указано, что прививки украинцам 27 января делали 971 мобильная бригада, также работали 3330 пунктов и 436 центров вакцинации. Использовали вакцины четырех производителей: Pfizer (60 626), Sinovac (12 565), Moderna (6463) и AstraZeneca (1444).

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.

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