 

В Беларусь отправился новый эшелон с военной техникой из РФ

28.01.2022, 9:50, Новости дня
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“В рамках проводимых мероприятий очередной железнодорожный эшелон с техникой подразделений материально-технического обеспечения Восточного военного округа убыл из Амурской области в Республику Беларусь”, – сообщили в пресс-службе.

В минобороны РФ отметили, что военным предстоит выполнить “ряд учебных задач” на незнакомых полигонах Беларуси.

Контекст:

Россия и Беларусь более 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

4 ноября 2021 года президент РФ Владимир Путин и считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства, проведенном в режиме видеоконференции, подписали интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ двух стран.

29 декабря Путин и Лукашенко в ходе встречи в Санкт-Петербурге подтвердили планы о проведении совместных военных учений российских и белорусских военнослужащих на территории Беларуси в 2022 году.

17 января 2022 года Лукашенко заявил, что “идет наращивание военного контингента на южных границах” Беларуси, имея в виду сосредоточивание подразделений МВД Украины из-за миграционного кризиса на границах белорусского государства.

“Сегодня мы видим, что нам надо в этом западном и южном регионе, “белорусском балконе”, провести солидные учения. Это должны быть нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами Запада (Прибалтика и Польша) и Юга (Украина)”, – подчеркнул Лукашенко.

Учение “Союзная решимость – 2022” в Беларуси пройдут на фоне накопления войск РФ вблизи границ Украины. В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.

18 января в Беларусь начали прибывать подразделения вооруженных сил РФ на учения “Союзная решимость – 2022”, которые пройдут в феврале. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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