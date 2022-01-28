Ученому из России в Германии предъявили обвинение в шпионаже

По данным ведомства, обвинение было выдвинуто 9 декабря 2021 года. Подозреваемому вручили обвинительное заключение.

“До ареста по данному делу 18 июня 2021 года Ильнур Н. работал научным сотрудником научно-технической кафедры в одном из университетов Баварии”, – отметили в релизе.

По данным немецких правоохранителей, с ученым связалась российская служба внешней разведки, после чего он согласился сотрудничать со спецслужбами РФ. С конца ноября 2019 года россиянин неоднократно встречался с высокопоставленным сотрудником СВР. Ильнур Н. в ходе этих встреч передал информацию о научно-исследовательских проектах в области аэрокосмической техники, в частности о различных этапах разработки европейской ракеты-носителя “Ариан”. Обвиняемый получил наличными на общую сумму €2500.

Прокуратура не сообщила, в каком университете работал россиянин, но по данным немецких СМИ, речь идет об университете Аугсбурга. Ильнур Н. писал диссертацию и проводил исследования гибридных систем материалов для легких конструкций, отметила “Немецкая волна”.

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