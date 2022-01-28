Эндокринолог Тараско назвала самые важные продукты питания в зимний период

Эндокринолог Анастасия Тараско назвала абрикос, гранат и банан самыми важными продуктами питания в зимний период. Они позволяют организму получить необходимые витамины и вещества, не перегружая его углеводами.

Абрикос можно употреблять в пищу как в свежем, так и замороженном виде. Во втором случае он не теряет своих полезных свойств, и в составе остаётся большое количество магния, калия и витаминов. Его также можно засушить и даже в таком состоянии абрикос остаётся полезным для человека. Аналогичными свойствами обладает гранат. Из-за особенностей строения плода, гранат может храниться всю зиму без потери питательной ценности. Сок из граната богат железом, магнием и витамином C. Не стоит выбрасывать кожуру граната, так как она обладает ранозаживляющим и противовоспалительным свойством. В конце списка находится банан, который идеально подходит для лёгкого перекуса в зимний период. В его составе содержится триптофан, который помогает организму синтезировать гормон радости серотонин.

Помимо вышеперечисленных продуктов Тараско рекомендует обратить внимание на ягоды. Все они практически не отличаются по своему составу и одинаково полезны для организма. Малина, брусника, черника, облепиха, клюква или крыжовник можно употреблять в пищу, замораживать или высушивать, пишет интернет-издание NewInform.