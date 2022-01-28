 

Инфекционист предупредил россиян о тяжелых неделях из-за COVID

28.01.2022, 9:22, Новости дня
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Следующие две недели будут тяжелыми по заболеваемости коронавирусом, их следует прожить с умом, людям нужно защищать себя, нося маски, соблюдая все меры, сообщил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

Малышев заявил, что «рост еще будет, это точно, цифры будут все увеличиваться и увеличиваться», передает РИА «Новости».

«Еще до COVID после зимних каникул всегда было повышение заболеваемости до конца месяца, а иногда и до середины февраля. А сейчас еще и «омикрон» наложился. И, безусловно, процесс будет продолжаться и дальше», – добавил он.

По словам врача, сложно спрогнозировать, до каких максимальных цифр будет доходить выявляемость за сутки, но оптимистом быть не приходится.

Малышев подчеркнул, что в этот период каждому нужно защищать себя от вируса, носить средства индивидуальной защиты, несмотря на то что все уже от этого устали.

«Люди сами должны подумать об этом, ограничивать свои контакты, соблюдать меры барьерной защиты – те же маски, ту же социальную дистанцию. Да, все эти вещи уже надоели, но из них жизнь состоит. Вот эти несколько недель надо прожить с умом», – отметил инфекционист.

Ранее стало известно, что число заболевших COVID детей за две недели в РФ выросло в 14 раз. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что дети заражаются «омикрон» в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами коронавируса.



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