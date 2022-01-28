 

Суд в США решил не прекращать дело шахматистки Гаприндашвили против компании Netflix

28.01.2022, 9:22, Новости дня
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В США суд отказался прекращать раньше времени рассмотрение иска грузинской шахматистки Ноны Гаприндашвили против компании Netflix из-за мини-сериала «Ход королевы», сообщила юридическая фирма BLB, которая защищает интересы Гаприндашвили.

BLB поздравила Грузию «с еще одной победой госпожи Ноны Гаприндашвили в Калифорнии», так как «судья Вирджиния Филипс не удовлетворила ходатайство магната киноиндустрии Netflix о прекращении дела», передает ТАСС.

Напомним, Гаприндашвили заявила о подаче иска против Netflix в калифорнийский суд в сентябре 2021 года из-за одного эпизода в «Ходе королевы»: там рассказывается о событиях 1968 года, комментатор говорит, что шахматистка никогда не играла с мужчинами-шахматистами, что является неверным фактом. К 1968 году Гаприндашвили сыграла с более чем 50 шахматистами мира, в том числе с Драголюбом Велимировичем, Светозаром Глигоричем, Борисом Спасским и Михаилом Талем.

Она также считает, что компания оскорбила ее еще больше, назвав русской шахматисткой. В качестве возмещения ущерба шахматистка требует от Netflix 5 млн долларов, а также опровержения реплики из сериала, что она никогда не играла с мужчинами-шахматистами.



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