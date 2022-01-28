 

Россиян предупредили о сильном скачке цен на продукты в феврале

28.01.2022, 9:04, Разное
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В феврале 2022 года россиян ждет весьма ощутимый рост цен на питьевую продукцию. Об этом граждан предупредили ведущие производители и поставщики напитков, такие как Coca-Сola, PepsiCo, “Сады Придонья” и “Шишкин лес”.

Представители компаний прогнозируют, что подорожание составит до 25%. А в Союзе производителей безалкогольных напитков и минеральных вод пояснили, что причинами такой тенденции являются, в частности – нестабильность на валютном рынке, повышение стоимости упаковки, транспортировки и необходимые сырьевые компоненты. Также производители указывают среди основных факторов инфляцию и повышение различных тарифов, передает РИА ФАН.

Coca-Cola поднимет цены на продукты в России, в среднем, – на 6,8% на напитки, до 4,5% на растительное молоко и на 8,5% для кофе. Помимо них в перечне еще 60 товаров, в числе которых – известные многим безалкогольные напитки и соки, такие как “Добрый” и Rich, указывает телеканал “360”.

PepsiCo, в свою очередь, прогнозирует повышение цен на свою продукцию в размере около 8%. В частности, подорожают соки “Любимый” и “Фруктовый сад”, а также минеральная вода “Аква минерале” и фирменная линейка газированных напитков Pepsi. О скачке цен также говорят некоторые производители кофе и чая, сообщает Пятый канал.



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