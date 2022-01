Канадская оппозиция и украинская диаспора раскритиковали правительство Трюдо за недостаточную поддержку Украины на фоне возможного наступления РФ

Издание отметило, что критика “мягкости и поверхностности” подхода к возможному вторжению РФ в Украину исходит не только от консервативной оппозиции, но и от украинской диаспоры. Она требует предоставить Украине оружие, ввести дополнительные санкции против РФ, а также продлить военную миссию Канады по обучению украинских военных после истечения срока в марте.

Издание отметило, что украинская диаспора Канады, насчитывающая 1,4 млн человек, , является одной из самых влиятельных групп во внутриполитических делах.

“Для страны, которая претендует на звание одного из ближайших союзников Украины, мягкий, неуверенный язык, используемый канадскими официальными лицами, такими как министр иностранных дел [Канады Мелани] Жоли, является настоящей головной болью”, – заявил Майкл Боцюркив, бывший пресс-секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2014 году.

По его словам выражение “глубокой обеспокоенности” не отражает возмущения украинской диаспоры по поводу происходящего у границ Украины.

Боцюркив 27 января в Twitter заявил, что дипломатия и соблюдение международных норм не входят в план действий Кремля.

“Германия отправляет каски в Украину. Канада отправляет бронежилеты. Оттава заявляет, что предпочитает дипломатию, а не отправку летальной помощи по запросу Украины”, – отметл он.

Germany send helmets to Ukraine. Canada sends body armor. Ottawa says it favours diplomacy over sending of lethal aid as requested by #Ukraine. Unfortunately genuine diplomacy & adhering to intl norms isn’t quite part of the Kremlin’s playbook #cdnpoli https://t.co/qsgnFKIdmW

— Michael Bociurkiw (@WorldAffairsPro) January 26, 2022

Канада продолжит военную тренировочную миссию UNIFIER в Украине до марта 2025 года, количество военнослужащих увеличат вдвое – до 400 человек, дополнительные 60 человек вылетят в Украину в ближайшие дни. Об этом 26 января заявил Трюдо.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении” и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил 24 января, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания СНБО заявил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.

26 января заместитель госсекретаря США Венди Шерман сказала, что США видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины до середины февраля. Она отметила, что не знает, принял ли тот окончательное решение.

