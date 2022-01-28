 

В США приведены к повышенной готовности 8,5 тыс. военных

28.01.2022, 9:00, Новости дня
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“Эти подразделения включают в себя медицинскую, авиационную, логистическую поддержку и боевые формирования. Подавляющее большинство войск, приведенное в повышенную боевую готовность, на самом деле предназначены для сил реагирования НАТО”, – сообщил он.

Кирби отметил, что возможность использования военных США, которые находятся в Европе в состоянии повышенной готовности, не исключена для поддержки союзников по НАТО.

“Мы по-прежнему считаем, что есть время и пространство для дипломатии. Но до сих пор она не достигла тех результатов, которые международное сообщество хотело бы видеть”, – добавил он.

Контекст:

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил 24 января, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что свидетельствовало бы о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания СНБО заявил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.

В то же время в США видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины до середины февраля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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