Красноярского чиновника амнистировали из-за того, что он брал взятки в рублях

Советский районный суд Красноярска амнистировал государственного служащего, занимавшего должность заместителя главы одного из районов города, по делу о получении взяток в связи с тем, что он брал деньги исключительно в рублях.

Изучив все 52 факта коррупционных деяния, следствие установило, что все взятки были получены чиновником исключительно наличными в национальной валюте.

– Судом установлено, что подозреваемый Гаврилин А.Б. принципиально отказывался от получения денежных средств в иностранной валюте в связи с сильными патриотическими убеждениями и неприязни к западным ценностям. Зафиксировано 24 случая, когда он заставлял взяткодателей обменять иностранную валюту на рубли, а позже брал сумму в национальной валюте в соответствии с курсом, установленным Центробанком в день сделки, – говорится в протоколе судебного заседания.

Судья установил, что действия положительно отразились на российской экономике и поддержали курс рубля в тяжёлой ситуации. Суд счёл этот факт смягчающим обстоятельством и заменил реальный срок обвиняемому условным.

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