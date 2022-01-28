 

Девушка купила канадского сфинкса, но спустя время кот оказался не тем, за кого себя выдавал

28.01.2022, 8:36, Разное
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Сегодня многие заводят необычных домашних животных. Многие отдают предпочтение лысым кошкам.

Однако стоимость на представителей этой породы достаточно высока, и поклонники экономии выбирают иные пути для осуществления покупки.

Так, девушка, которая ведет собственный блог на площадке Тик Ток, решила рассказать, какой сюрприз она получила после покупки кота породы канадский сфинкс.

Когда девушка только покупала котенка, он был полностью голым. Но уже спустя пару месяцев начал покрываться пушком.

В итоге за период взросления животное стало похожим на обычного дворового кота.

Скорее всего покупательницу обманули, не сказав, что котенок получился от породистой и дворовой кошки.

Несмотря ни на что, девушка очень любит своего питомца и не собирается менять его на другого.

@ksn.andreeva #tiktok #love #cat #любимецсемьи♥️ ♬ оригінальний звук — «$-T-R-E-L-A»

Она оставила кота себе. Зрители с удовольствием комментировали ролик:

«Искала зайца, а нашла сокровище»

«Я радуюсь за то, что вы любите своего кота таким, какой он есть»

«Кот не виноват, что предыдущие владельцы обманули вас. Любите его»

«Сфинкс с китайского интернет-магазина»

«Вы стали жертвой мошенников»



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