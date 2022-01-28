В ходе конфликта на границе с Киргизией погибли двое граждан Таджикистана

Государственный комитет нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана сообщил о двоих погибших и десяти раненых в результате вооруженного конфликта на таджикско-киргизской границе, который начался в четверг, следует из заявления пресс-центра Пограничных войск ГКНБ республики.

Погибшие – это житель приграничного села, убитый минометной миной, «выпущенной киргизскими военнослужащими в его двор», и водитель скорой помощи местной больницы, погибший при спасении местных жителей от «взрыва миномета киргизской стороны», передает ТАСС со ссылкой на агентство «Ховар».

«В результате пограничного конфликта с таджикской стороны 10 человек получили ранения, из которых шесть военнослужащих и четыре из числа гражданского населения», – уточняет ведомство.

Напомним, в четверг произошла перестрелка между военными Киргизии и Таджикистана, жители населенных пунктов на границе республик начали покидать дома.

Государственный комитет национальной безопасности Киргизии заявил о применении таджикской стороной минометов и гранатометов. Обе стороны начали стягивать к границе войска.

В Киргизии зафиксировали переброску Таджикистаном к границе тяжелой техники. В Таджикистане заявили, что Киргизия применила в конфликте на границе беспилотники.

Позже стало известно, что конфликт вспыхнул из-за того, что автомобили граждан Таджикистана были закиданы камнями. В Киргизии заявляли, что пограничники Таджикистана в одностороннем порядке перекрыли участок дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района, соединяющей киргизские города Баткен и Исфану. В ответ Киргизия перевела пограничников на усиленный вариант службы. ОДКБ предложила Таджикистану и Киргизии помощь в разрешении конфликта.

В пятницу Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня.