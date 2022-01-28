Медведев отреагировал на инциденты с обнаженными фото на фоне храмов

Людям необходимо учитывать традиции РФ как многонационального государства, призвал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, рассуждая об уголовных делах, возбужденных из-за фотографий на фоне храмов.

«Насчет шуток – мне трудно что-то комментировать, потому что иногда это просто чушь, когда, допустим, по той или иной шутке или тому или иному высказыванию возбуждают дела. С другой стороны, вот вы сказали, фото на фоне храмов и так далее – мы должны учитывать все-таки традиции нашей страны, как и любой другой страны», – передает РИА «Новости» его слова.

Медведев заметил, что РФ – многонациональная и очень сложная страна, а представления о некоторых моральных аспектах отличаются, например, в Москве и на Кавказе. «И если те или иные публикации оскорбляют представления, допустим, целого народа, это надо учитывать, даже если нам кажется, что это очень консервативная позиция», – сказал он.

Как подчеркнул политик, он понимает, что представления о границах возможного в Москве или Петербурге довольно существенно отличаются от представлений о границах возможного на Кавказе. «Но мы должны это учитывать, мы не должны ничего навязывать. Мы не должны навязывать представления московские на Кавказе и кавказские представления не должны, допустим, навязываться в Москве. Просто потому, что нужно понимать, у людей разные социальные привычки, при том что нас всех объединяет действительно набор общих ценностей», – заключил Медведев.

Напомним, 21 января в социальных сетях и СМИ появилось видео с девушкой, которая позирует на фоне соборной мечети в Москве. На девушке нижнее белье, а сверху – пальто, на голове у нее черная балаклава. Иванова в тот же день сообщила о возбуждении уголовного дела по статье «нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

Руководитель пресс-службы Совета муфтиев РФ (СМР) Гульнур Газиева заявила, что людей, устраивающих провокационные фотосессии на фоне храмов и мечетей, нужно пожалеть, а также обратиться к их родственникам, не давшим им должного воспитания.

Следователи предъявили трем участникам откровенной фотосессии у мечети в Москве обвинения в оскорблении чувств верующих: съемка, по версии следствия, планировалась для пиара.