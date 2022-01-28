Антонов перечислил страны, где пытаются исказить правду о Второй мировой

Москва наблюдает попытки исказить историческую правду о Второй мировой войне в некоторых странах, понимая, как важно защитить правду, написал посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в колонке для The Washington Times в День памяти жертв холокоста.

«Мы сейчас наблюдаем циничную политику искажения исторической правды. Мемориалы победителей фашизма демонтируют на Украине, в странах Балтии и Польше. Наблюдается очевидное желание стереть память о подвиге советского солдата-освободителя, которого они пытаются поставить в один ряд с гитлеровскими палачами. Дошло до того, что некоторых странах Восточной Европы регулярно проводят марши в честь карательных подразделений СС, чьи руки были в крови сотен тысяч гражданских, в том числе пожилых, женщин и детей», – передает РИА «Новости» его сообщение.

Как заметил Антонов, подобные «вызывающие озабоченность тренды затрагивают и США», где стало частой практикой умаление вклада СССР в борьбу против нацизма и исключение РФ из числа победителей во Второй мировой войне. «Память о союзе должна помогать нам построить подлинные партнерские отношения в борьбе против современных вызовов и угроз», – подчеркнул посол.

Напомним, президент РФ Владимир Путин обратился к гостям и участникам мемориального вечера «Хранитель памяти», приуроченного к Международному дню памяти жертв Холокоста. По словам главы государства, «наш долг – сохранить и передать грядущим поколениям правду о событиях Второй мировой войны, как общее бесценное достояние беречь и защищать ее подлинных героев.

Благотворительный мемориальный вечер «Хранитель памяти» с вручением одноименной премии в Москве по традиции стал главным событием недели памяти, которая в этом году проводится с 17 января по 4 февраля очно и онлайн. В программе около тысячи мемориальных, культурных и образовательных мероприятий в 80 российских регионах.