 

В Запорожье после взрыва обрушилась часть дома, известно об одном погибшем, спасатели ищут людей под завалами

28.01.2022, 8:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врыв произошел в 04.04 на втором этаже четырехэтажного дома с четырьмя подъездами и разрушил несущие элементы одного подъезда. По предварительным данным, повреждены семь квартир.

Из разрушенного подъезда спасатели эвакуировали 15 жильцов.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/303645251803371

Позднее в ГСЧС сообщили, что спасатели разбирают разрушенные конструкции и ищут возможных пострадавших.  Работает штаб по ликвидации последствий, развернут мобильный пункт обогрева.

“Нацполицией организована охрана общественной безопасности и недопущение мародерства. Местными органами власти оказывается помощь пострадавшим жителям и решается вопрос временного расселения”, – говорится в сообщении. 

В ГСЧС уточнили, что всего к ликвидации последствий взрыва привлечены 88 человек и 26 единиц техники, из них от ГСЧС – 40 спасателей и 10 единиц техники.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/303677381800158

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.10 / Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса

15.12 / Племянник Путина создал партию “Россия без коррупции”

09.06 / Захарова прокомментировала обвинительный приговор Младича

07.08 / В центре «Вектор» допустили «суперраспространение» коронавируса

07.10 / В Колумбийском университете доказали высокую эффективность интервального голодания

26.03 / Из-за гибели украинских военных в районе Шумов украинская делегация в ТКГ собирается на экстренное совещания

08.03 / ЕК назвала сроки презентации проекта ковид-паспортов

25.01 / Чехия рассмотрит отправку военных в Украину, если об этом попросит Киев

09.12 / За последние 5 месяцев к 80% россиян поступили мошеннические звонки

02.05 / Статуе римского императора Константина вернули указательный палец. Он отпал от нее 500 лет назад

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика