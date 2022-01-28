Россия решила продолжить операцию по ликвидации террористов в Сирии

Россия продолжит операцию по поиску и ликвидации боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) на территории Сирии, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

«Мы вынуждены констатировать, что случившееся на оккупированной Соединенными Штатами территории Сирии (нападение террористов на тюрьму в городе Хасеке), – это результат продолжающихся заигрываний наших [американских] коллег с террористическими элементами в Сирии. История вас ничему не учит, ровно как и ваши собственные ошибки. Мы не раз предупреждали, к чему может привести потворство террористическим элементам», – приводит слова российского дипломата ТАСС.

«Именно поэтому сирийские военные силы при поддержке ВКС РФ продолжают поиск и ликвидацию игиловцев* (запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии. Эта работа будет продолжена», – сказал Полянский. «Много раз предлагали вам объединить усилия, но, как мы уже неоднократно убеждались, политические соображения вы ставите выше задачи искоренения терроризма в Сирии», – заключил дипломат.

Ранее РФ созвала заседание СБ ООН по ситуации в Сирии, на котором потребовала немедленного вывода войск США из Сирии. В среду постоянное представительство РФ при ООН обвинило Соединенные Штаты в поддержке боевиков в Идлибе, укреплении позиции террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), попытке проведения ребрендинга «идлибских головорезов» с целью выставить их как альтернативу законному правительству Сирии в Дамаске. Как подчеркнули российские дипломаты, американцы «без зазрения совести оккупируют весь северо-восток Сирии – нефтеносный район и «хлебную житницу». США «обворовывают» Сирию, «ежемесячно вывозя колоннами грузовиков добытую на северо-востоке Сирии нефть».

В августе 2021 года США уличили в переброске сторонников террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России) на контролируемую ВС США базу в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. РФ подчеркнула незаконность присутствия сил США в Сирии. В конце июля в российском внешнеполитическом ведомстве предложили Штатам «убрать свои небольшие следы» в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии.