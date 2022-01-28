Названа причина аварийного отключения электроэнергии в Казахстане

Отключение электроснабжения на юге Казахстана произошло из-за короткого замыкания на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане, сообщила пресс-служба казахстанской компании по управлению электрическими сетями Kegoc («Кегок»).

«25 января 2022 года в 11.59 по времени Нур-Султана (08.59 мск) в Республике Узбекистан из-за короткого замыкания отключились шесть энергоблоков на Сырдарьинской ТЭС с суммарной потерей генерации более 1500 МВт. Возникший дефицит мощности в энергосистеме Узбекистана привел к несанкционированному отбору мощности из энергосистемы Казахстана, подключенной к параллельной работе с энергосистемами Узбекистана и Киргизстана. В результате произошел наброс мощности на транзит 500 кВ «север – восток – юг Казахстана» с последующей его перегрузкой», – приводит текст сообщения ТАСС.

«Необходимо отметить, что произошедшая авария не связана с деятельностью потребителей, осуществляющих цифровой майнинг. В условиях дефицита электроэнергии в целях обеспечения бесперебойного электроснабжения населения и экономики страны АО «Кегок» совместно с электростанциями и энергоснабжающими организациями приняли меры по снижению плановых поставок электроэнергии в адрес майнинговых дата-центров», – сообщили в компании.

Напомним, во вторник произошел сбой электроснабжения по всему энергокольцу Центральной Азии: сразу три страны – Киргизия, Узбекистан и Казахстан – столкнулись с массовым отключением электричества, также сообщается о перебоях с водоснабжением.

В Узбекистане заявили, что сбой связан с аварией в электросетях Казахстана, в Казахстане же винят энергетиков Узбекистана и Киргизии. Эксперт российского Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович объяснил, что причиной всему мог стать майнинг. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто устроил блэкаут в Центральной Азии.