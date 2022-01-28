Названы четыре фактора риска развития постковидного синдрома

Исследование проводили ученые Вашингтонского университета и Шведского медицинского центра в Сиэтле с участием 209 пациентов от 18 до 89 лет.

Все они перенесли COVID-19 с различной степенью тяжести. Ученые вели тщательный мониторинг их состояния с момента заражения, во время острой инфекционной фазы, и спустя три месяца после выздоровления. У каждого добровольца брали мазки из носоглотки для ПЦР-тестирования и образцы крови. Кроме того, они регулярно проходили опросы о своих симптомах.

Через три месяца 37% пациентов сообщили о трех и более долгосрочных симптомах COVID-19, у 24% были выявлены один-два признака постковидного синдрома. После того, как ученые исследовали результаты анализов и состояние здоровья всех участников, они обнаружили, что практически всех пациентов (95%) связывал минимум один из четырех биологических факторов.

Первый из них — это уровень РНК коронавируса в крови на ранней стадии инфекции. Чем выше был уровень вирусной нагрузки, тем больше существовала вероятность развития долгосрочных симптомов, сообщили ученые.

Другим фактором, который оказался наиболее распространенным, стало наличие так называемых аутоантител. В норме антитела к перенесенной инфекции вырабатываются для защиты организма от повторного вторжения патогена, однако иногда иммунная система дает сбой и начинает вырабатывать «ложные» антитела, которые начинают атаковать здоровые клетки как чужеродные. Обычно они образуются при аутоиммунных заболеваниях, таких как ревматоидный артрит, системная красная волчанка и других.

Третьим фактором является реактивация вируса Эпштейна-Барра, вируса, который поражает большинство людей, как правило, в детстве, а затем обычно переходит в спящее состояние. В США примерно у половины всех пятилетних детей и от 90 до 95 % взрослых есть признаки перенесенной инфекции.

– Другие заболевания также могут пробудить этот вирус, и его реактивация связана с такими состояниями, как синдром хронической усталости, напоминающий некоторые случаи длительного COVID-19 и рассеянного склероза, — сообщили ученые.

Последним фактором оказалось наличие диабета 2 типа — он был обнаружен у некоторых участников с постковидными синдромами. Как известно, это заболевание связано с хроническим воспалением, которое может способствовать развитию долгосрочных последствий коронавируса.

– Мы провели этот анализ, чтобы помочь пациентам, которые придут к врачу и скажут, что испытывают усталость, а в ответ услышат, что им надо просто больше спать. Мы стремились найти какой-то метод количественной оценки, который покажет, что с человеком действительно что-то не так, — отметили авторы исследования, отметив, что их выводы требуют подтверждения в более масштабных исследованиях.