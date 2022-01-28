Глава МИД Германии заявила об отсутствии планов расширения НАТО на Восток

НАТО на данный момент не собирается принимать в свои ряды новые страны из Восточной Европы, сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью Funke Mediengruppe.

«В настоящее время вообще никакого расширения НАТО на Восток не предвидится. Поэтому я в Москве долго дискутировала с российским главой МИД [Сергеем Лавровым] по поводу того, о чем мы вообще спорим», – приводит слова Бербок ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, как быть с желанием Украины стать членом НАТО, глава МИД Германии заявила: «Каждый, в том числе Россия, знает, что в настоящее время это не значится в повестке дня». При этом она повторила свою прежнюю мысль о том, что каждая страна может сама выбирать, к каким альянсам она хотела бы присоединиться.

Она также напомнила, что жители Донбасса уже долгое время страдают от войны. «Об этом речь, а не о непосредственном вступлении в НАТО», – считает глава МИД Германии. Бербок отметила, что «самая важная задача» – добиваться реализации минских договоренностей, чтобы улучшить гуманитарную ситуацию в регионе.

Ранее в Кремле призвали дождаться реакции президента РФ Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали РФ письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.

В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, РФ «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство РФ в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.

В декабре 2021 года президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих РФ систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.

В декабре 2021 года МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО РФ предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).