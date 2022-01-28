Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня

Киргизия и Таджикистан по итогам переговоров представителей двух стран договорились о полном прекращении огня на границе, сообщили в пресс-центре пограничной службы Киргизии.

«По итогам переговоров <…> достигнуты следующие договоренности: о полном прекращении огня; об отводе каждой из сторон дополнительных сил и средств, стянутых к границе, в места постоянной дислокации; об открытии движения по автодороге Баткен –Исфана; о совместном патрулировании сотрудников правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана приграничных районов с целью недопущения конфликтов», – приводит слова представителя пресс-службы РИА «Новости».

Как сообщили в пресс-центре пограничной службы Киргизии, в переговорах участвовали губернаторы Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана, а также представители погранведомств и правоохранительных органов двух стран.

Ранее представители Киргизии и Таджикистана встретились для урегулирования конфликта.

Напомним, в четверг произошла перестрелка между военными Киргизии и Таджикистана, жители населенных пунктов на границе республик начали покидать дома. Государственный комитет национальной безопасности Киргизии заявил о применении таджикской стороной минометов и гранатометов. Обе стороны начали стягивать к границе войска. В Киргизии зафиксировали переброску Таджикистаном к границе тяжелой техники. В Таджикистане заявили, что Киргизия применила в конфликте на границе беспилотники. Число пострадавших с обеих сторон достигло 17 человек, один житель Таджикистана погиб. Помощник мэра города Исфара в ходе конфликта на границе получил ранение.

Беспорядки на границе двух стран вспыхнули из-за того, что автомобили граждан Таджикистана были закиданы камнями. В Киргизии заявляли, что пограничники Таджикистана в одностороннем порядке перекрыли участок дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района, соединяющей киргизские города Баткен и Исфану. В ответ Киргизия перевела пограничников на усиленный вариант службы. ОДКБ предложила Таджикистану и Киргизии помощь в разрешении конфликта.