Рубль на открытии торгов подешевел к евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, курс евро снизился на 3 копейки.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 77,96 рубля. Курс евро снизился на 3 копейки и составил 86,94 рубля, передает ТАСС.

Накануне рубль на открытии торгов подешевел к доллару и укрепился к евро.