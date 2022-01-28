Рубль на открытии торгов подешевел к евро
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, курс евро снизился на 3 копейки.
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 77,96 рубля. Курс евро снизился на 3 копейки и составил 86,94 рубля, передает ТАСС.
Накануне рубль на открытии торгов подешевел к доллару и укрепился к евро.
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