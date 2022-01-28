Поражение на Украине станет настоящим провалом США – политолог Небоженко

Если Россия действительно нападет на Украину и одержит победу, для США это станет большим геополитическим провалом. Репутация Вашингтона, не сумевшего защитить Киев от Кремля, окажется подорванной. Реакция мировой общественной будет гораздо сильнее той, которая наблюдалась во время вывода американских войск из Афганистана. Такое мнение выразил политолог Виктор Небоженко.

По словам эксперта, в тот момент НАТО станет формальной организацией для европейских генералов, а Китай и Россия образуют свой, антиамериканский альянс. Германия же возьмется успокаивать другие страны Евросоюза, будет предлагать им смириться с участью. В то же время Берлин согласится с требованиями Москвы, касающиеся раздела Европы, уверен Небоженко.

Политолог считает, что в таком случае проиграют все европейские государства, особенно те, которые находятся в восточной части, ведь они

вольно или невольно

окажутся под влиянием России.

Ранее Виктор Небоженко высказывался об украинском руководстве. Президент Украины Владимир Зеленский кажется эксперту усталым. По мнению политолога, находящиеся у власти люди не знают, что делать в ближайшем будущем – например, с “вторжением России”.