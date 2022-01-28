 

В российском МИД назвали неприемлемой мысль о войне между РФ и Украиной

28.01.2022, 6:48, Разное
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В последнее время все чаще слышны разговоры о “российской агрессии” и “вторжении на Украину”. Такую повестку продвигают западные политики, в частности, США и другие страны НАТО. При этом в восточной части Европы продолжается наращивание сил альянса. Согласно заявлению Йенса Столтенберг, это делается для деэскалации ситуации вокруг Незалежной.

В Москве в очередной раз напомнили, что Россия не собирается ни на кого нападать, в том числе на Украину. По словам заместителя директора департамента информации и печати МИД России Алексея Зайцева, лишь одна мысль о войне между русскими и украинцами является неприемлемой.

Напомним, российские политики хотят получить лишь гарантии безопасности. Еще в декабре они направили в Вашингтон проект соответствующего договора. Например, Москва
выступает против расширения Североатлантического альянса на восток, а также призывает его отказаться от размещения военных баз на территории бывшего СССР.

Накануне посол США Джон Салливан прибыл в МИД РФ с ответом на предложения по гарантиям безопасности. По просьбе американских политиков, документ опубликован не будет, но его суть изложат устно. После консультаций с высшим руководством России будет принято решение, рассказали во внешнеполитическом ведомстве.



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