Мнение: О конфискации у россиян долларов и евро… Решение принято?

То, что не получилось с первой попытки, может получиться со второй. А то, что власти от валютных сбережений россиян не отступятся, было понятно ещё раньше. Ведь доллары и #евро в банковской ячейке или «под подушкой» — это ещё одна степень свободы, пусть и не самая большая, но с точки зрения властей, совершенно излишняя в нынешних обстоятельствах.

В общем, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев проговорился, показав направление мысли «кремлёвской братвы».

Готовимся…

Бывший российский президент и не менее бывший премьер-министр неожиданно высказался по поводу возможных санкций #США против российских банков, подразумевающих запрет на любые операции в долларах, что автоматически означало бы невозможность использования американской валюты в России ни в каком виде. «Проблемы всегда могут быть, но эти проблемы точно решаемы, — заявил Дмитрий #Медведев. — И уж точно нас не надо пугать этими проблемами, в очередной раз этими «адскими» санкциями. Это всё не сработает».

Как считает нынешний замглавы Совета безопасности России, «отсутствие долларовых платежей может быть заменено платежами в #евро. Если будут решения по евро, есть #юань. Это новая, очень перспективная с учётом объёма экономики Китайской Народной Республики резервная валюта. Я не знаю, кто от этого больше потеряет. Система, которая эмитирует #доллар или евро? Они тоже прекрасно понимают, что в этом случае мы просто будем поддерживать в большей степени китайскую экономику и опускать их экономики. Кому это выгодно – это вопрос вкуса».

И эта тирада прекрасно характеризует уровень экономических знаний у нынешней российской элиты. Проблема тут не только в том, что юань, хотя и признан #МВФ мировой резервной валютой (вошел в корзину SDR), таковой не является в полной мере. Он также не является и свободно конвертируемым из-за слишком активной позиции Народного банка Китая. До сих пор фактически параллельно существуют два юаня, «материковый» и «офшорный», а обменный курс устанавливается при активном участии китайских властей (по терминологии МВФ такой режим называется stabilized arrangement, разновидность мягкой привязки к доллару США). Наконец, в международных расчётах в настоящее время возможны лишь прямые сделки в юанях, и то в пределах соглашений о валютных свопах, если таковые заключены между НБК и центробанком страны-партнёра. Кроме того, экспортируемые Россией биржевые товары котируются всё же в долларах, и перевод торговли на юани лишь увеличит издержки контрагентов на двойную-тройную конвертацию. То есть, сам подход — «запретят доллар и евро, перейдём на юань» — пока не работает. И, вероятно, ещё долго работать не будет.

Что же до валютных сбережений граждан, то в случае американского запрета на долларовые операции для российских банков, прямую конверсию банковских вкладов и счетов в юани осуществить не удастся. Если долларовые активы банка из-за санкций США станут «неликвидом», то максимум, что тут сможет сделать ЦБ РФ — предоставить стабилизационный кредит в рублях под эту часть баланса. Но тогда и обязательства тоже придётся превратить в рублёвые. Да и вообще, спасение вкладчиков не нужно никому из властей, которые в лучшем случае будут помогать самим себе госкорпорациям и госкомпаниям. Вероятнее всего — вспоминаем, что было три года назад, когда о таком запрете заговорили в первый раз — валютные депозиты принудительно конвертируют. «Как это будет сделано, в какой валюте — это уже другой вопрос», — говорилось ещё тогда. Хорошо, если вдобавок депозиты населения не «заморозят» на неопределённый срок в целях стабилизации. Сказанное в полной мере относится и к евро, фунту, франку, etc. Тем более, что Вашингтон, по заявлениям представителей Белого дома, выработал соответствующие договорённости с Лондоном и Брюсселем/Франкфуртом.

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Так что держим в голове, что все возможные варианты уже проработаны властями. И если настанет «час Икс», всё это будет очень быстро введено в действие. Включая и запрет на обмен валюты для физических лиц, без которого не удастся удержать ситуацию в банковском секторе под контролем. То есть, к «адским санкциям» в Кремле, как они сами считают, всё готово.

И судя по словам Дмитрия Медведева, именно такое направление мысли сейчас в головах у правящей элиты: #санкции не страшны, им же хуже будет, пусть водят. Что, естественно, повышает риски авантюризма в решениях властей на геополитической арене. Фигурально выражаясь, «на сцене появилось ружьё»…

Готовы сдавать валюту, граждане?

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